Ученые нашли способ остудить крупные города

В крупных городах температура воздуха, как правило, выше на 2 – 4 градуса, чем в сельской местности. Чтобы снизить «эффект городского теплового острова», ученые придумали недорогой способ остудить город, сообщает издание Nature Communications.
В крупных городах температура воздуха, как правило, выше на 2 – 4 градуса, чем в сельской местности. Чтобы снизить «эффект городского теплового острова», ученые придумали недорогой способ остудить город, сообщает издание Nature Communications.
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