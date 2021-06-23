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Ученые нашли способ остудить крупные города

Ученые нашли способ остудить крупные города

В крупных городах температура воздуха, как правило, выше на 2 – 4 градуса, чем в сельской местности. Чтобы снизить «эффект городского теплового острова», ученые придумали недорогой способ остудить город, сообщает издание Nature Communications.

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