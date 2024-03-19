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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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    Это ужасно.Позор этим людям,а врач этот просто неврач.Я сама врач и возмущена,и таких как она не должно быть в нашей...Пятая колонна, го...
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Концепция изменилась

Как там было в старом анекдоте про пьяного генерала? «Концепция изменилась».Два года основной идеей перемоги укруины было «Мы нанесём русским ужасные потери, они возмутятся, восстанут против Путина, свергнут его и радостно станут колонией Великой укруины».

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