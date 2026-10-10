В Саудовской Аравии при ударе по аэропорту погибли не менее 12 человек

В результате ракетного удара по аэропорту в Эр-Рияде погибли 12 человек и пострадали 309 человек. Об этом сообщило в соцсети X Главное управление гражданской авиации Саудовской Аравии.
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