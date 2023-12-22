Депутат ГД Шеремет предложил запустить процедуру конфискации активов США в РФ

В России следует запустить процедуру по принятию превентивных мер на решение США о конфискации российских активов, чтобы РФ со своей стороны могла также конфисковать активы Соединенных Штатов, находящиеся в России.
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