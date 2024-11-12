Аргументы недели
ГлавнаяПолитикаЭкономикаШпионажАрмияИсторияКультураШоубизнес
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы недели

98 954 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Алтайцев
    Резкие, но  до  миллиметра  верные суждения  Полякова мне нравятся.Думаю, что и  десяткам  миллионов  моих соотечеств...Писатель Юрий Пол...
  • Василий Васильев
    Мне нравятся книги Полякова. Там сохранился дух советских времен, причем там не выпячиваются негативные моменты совка...Писатель Юрий Пол...
  • yur20121 сабуренко
    Очень правильое замечание!Писатель Юрий Пол...

Боррель пообещал Зеленскому закончить поставку 1 млн снарядов до конца 2024 года

Боррель пообещал Зеленскому закончить поставку 1 млн снарядов до конца 2024 года

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на встрече с Владимиром Зеленским в Киеве пообещал президенту Украины закончить поставку обещанного содружеством 1 млн артиллерийских снарядов до конца 2024 года.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх