Боррель пообещал Зеленскому закончить поставку 1 млн снарядов до конца 2024 года

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на встрече с Владимиром Зеленским в Киеве пообещал президенту Украины закончить поставку обещанного содружеством 1 млн артиллерийских снарядов до конца 2024 года.
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