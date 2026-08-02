В Штатах нашли месторождение вольфрама на $152 млрд

В штате Невада обнаружено крупнейшее в истории США месторождение вольфрама. Как сообщает Financial Times со ссылкой на компанию 3 Proton Lithium, запасы металла в районе Пустыни Большого Бассейна оцениваются в 1,78 млн тонн.
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