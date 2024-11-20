В Кремле отреагировали на решение США закрыть свое посольство в Киеве

Этот вопрос находится исключительно в компетенции Министерства обороны РФ, отметил Дмитрий Песков Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявления посольства США в Киеве о возможном авиаударе по украинской столице.
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