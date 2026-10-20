Визит Рубио в Узбекистан и Индию: США хотят подвинуть РФ и КНР, изменив баланс сил В период с 17 по 22 октября государственный секретарь США Марко Рубио находится с визитами в Самарканде (Узбекистан), Мумбаи и Джамнагаре (Индия).
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