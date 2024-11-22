В Японии оценили вывод из-под санкций США проекта «Сахалин-2»

Новые санкции США не распространяются на проект «Сахалин-2», затрагивающий энергетическую безопасность Японии, заявил генеральный секретарь правительства страны Ёсимаса Хаяси 22 ноября на пресс-конференции.
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