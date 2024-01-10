В московской сталинской высотке начался потоп

В Москве залило лестничную клетку сталинской высотки по адресу Кудринская площадь, 1. В подвальном помещении уровень воды достиг десяти сантиметров, при этом аварийные службы и управляющая компания не могут установить причину прорыва и найти место, в котором нужно перекрыть воду.