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Генменеджер «Ак Барса» о Радулове: «Прирожденный лидер. Его мастерство, опыт и энергия точно усилят нас»

Генменеджер «Ак Барса» высказался о переходе форварда Александра Радулова. «Радулов – величина в российском хоккее, один из самых ярких нападающих, когда-либо выступавших в КХЛ.

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