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Японцы против Assassin’s Creed Shadows, закрытие серверов Battlefield, фаната «Зельды» арестовали…

Японцы против Assassin’s Creed Shadows, закрытие серверов Battlefield, фаната «Зельды» арестовали…

Запуск Zenless Zone Zero, на сайте Change.org появилась петиция с призывом отменить Assassin’s Creed Shadows из-за «отсутствия уважения к культуре» Японии, старые Battlefield исчезнут из цифровых магазинов на PlayStation 3 и Xbox 360, в Battlefield 2042 заглянет Dead Space, 48-ми летний фанат Зельды был арестован на 4 месяца.

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