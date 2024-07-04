Японцы против Assassin’s Creed Shadows, закрытие серверов Battlefield, фаната «Зельды» арестовали…

Запуск Zenless Zone Zero, на сайте Change.org появилась петиция с призывом отменить Assassin’s Creed Shadows из-за «отсутствия уважения к культуре» Японии, старые Battlefield исчезнут из цифровых магазинов на PlayStation 3 и Xbox 360, в Battlefield 2042 заглянет Dead Space, 48-ми летний фанат Зельды был арестован на 4 месяца.