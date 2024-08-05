Признаки, что вы уже живете в пятом измерении. Пятое измерение. Долорес Кэннон. Владимир Квачков ушел паломником, не дожидаясь административного процесса Как стало известно «Ъ», Дорогомиловский суд Москвы установил административный надзор на срок до 19 февраля 2027 года за отставным полковником ГРУ Владимиром Квачковым.
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