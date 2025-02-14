Welsh Open: Лука Бресель, Марк Селби, Картер и Лисовски вышли в 1/4 финала

Чемпион мира 2023 года Лука Бресель обыграл Пана Цзюньсюй, Марк Селби разгромил Джейми Джонса, Али Картер победил Райана Дэя, а Джек Лисовски обыграл Мэттью Селта в 1/8 финала на турнире Welsh Open по снукеру, сообщает WST Лука Бресель (фото: WST)Все Новости и результаты турнира Все Результаты, турнирная таблица 1/4 финала - результаты 1/8 финала - результаты 1/16 финала - результаты 1 раунд - результаты Квалификация - результаты Расписание трансляции - 1/4 финала Расписание трансляции - 1/8 финала Расписание трансляции - 1/16 финала Видео - 1/16 финала Видео - 1/32 финала (1 раунд) Все Видео турнира Лука Бресель нокаутировал Пана Цзюньсюй со счетом 4-1 и вышел в четвертьфинал турнира Welsh Open в Лландидно.