Новосибирские учёные исследуют мужскую силу славян и азиатов

Биологи ИЦиГ выясняют влияние этнического фактора на мужскую фертильность.В Новосибирске учёные ФИЦ "Институт цитологии и генетики СО РАН" изучают особенности мужской силы у представителей славянских и азиатских этносов, а также причины снижения фертильности.