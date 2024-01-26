История святых Ермила и Стратоника Белградских, что можно и чего нельзя делать 26 января Алёна ЮрьеваКаждый год 26 января православные христиане отмечают день памяти святых мучеников Ермилы и Стратоника Белградских.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии