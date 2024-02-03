NYP: миллиардер Питер Тиль проведет «Олимпиаду на стероидах»

Сооснователь компании PayPal, миллиардер Питер Тиль сообщил, что готов стать спонсором «Олимпиады на стероидах» (Enhanced Games), где можно будет использовать любые вещества для улучшения спортивных результатов.
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