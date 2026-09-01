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Татар-информ

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Дмитрий Васильев: Загитова станет лицом школы в Казани, а не постоянным тренером

Дмитрий Васильев: Загитова станет лицом школы в Казани, а не постоянным тренером

Фото: телеграмм-канал фигуристки Олимпийская чемпионка Алина Загитова, вероятно, не будет лично тренировать юных фигуристов в открывшейся в Казани школе своего имени, а сосредоточится на популяризации вида спорта в регионе и по всей стране.

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