Дмитрий Васильев: Загитова станет лицом школы в Казани, а не постоянным тренером

Фото: телеграмм-канал фигуристки Олимпийская чемпионка Алина Загитова, вероятно, не будет лично тренировать юных фигуристов в открывшейся в Казани школе своего имени, а сосредоточится на популяризации вида спорта в регионе и по всей стране.