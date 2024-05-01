Мем о неоимперском реванше Путина

Второй фильм Марии Певчих все же достиг своей цели. Забавно вышел из себя обычно сдержанный Ходорковский и не только он — возмущены все либералы старой закваски.
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