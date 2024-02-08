Страна и люди
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Страна и люди

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Госнаграды вручили родным погибших членов экипажа сбитого под Белгородом Ил-76

Госнаграды вручили родным погибших членов экипажа сбитого под Белгородом Ил-76

Родные погибших членов экипажа сбитого ВСУ ракетой производства США под Белгородом самолета Ил-76, который перевозил пленных украинцев, получили ордена Мужества из рук командующего военно-транспортной генерал-лейтенанта Владимира Бенедиктова.

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