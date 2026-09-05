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Путин отметил, что с проекта «Восток Ойл» пошла первая нефть

Путин отметил, что с проекта «Восток Ойл» пошла первая нефть

С проекта «Восток Ойл» пошла первая нефть. Об этом 5 сентября сообщил президент России Владимир Путин.

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