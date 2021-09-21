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Зеленский и украинская демократия: расово правильная двухпартийность под западный заказ

Зеленский и украинская демократия: расово правильная двухпартийность под западный заказ

Общественная грантоедская организация Комитет избирателей Украины (КИУ) недавно вольно или невольно подтвердила, что политические расклады в стране медленно, но уверенно приближаются к модели, заказанной западными кураторами украинской демократии.

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