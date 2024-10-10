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Кадыров предупредил о кровной мести сенатора и двух депутатов после стрельбы у Wildberries

Кадыров предупредил о кровной мести сенатора и двух депутатов после стрельбы у Wildberries

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров предупредил о кровной мести сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова и двух депутатов Госдумы Бекхана Барахоева и Ризвана Курбанова после стрельбы у офиса Wildberries в Москве.

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