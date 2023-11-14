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Не только о футболе

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    я думала они защищены от таких ситуаций... он ведь не специально https://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/Hokkej/spbnews...Медведев обыграл ...
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Медведев обыграл Рублева, Березуцкий переехал в Испанию, 15 игроков СКА в «России 25», Кержаков ушел из сербского «Спартака», Тарасова и Морозов завершили карьеру и другие новости

Медведев обыграл Рублева, Березуцкий переехал в Испанию, 15 игроков СКА в «России 25», Кержаков ушел из сербского «Спартака», Тарасова и Морозов завершили карьеру и другие новости

1. Даниил Медведев обыграл Андрея Рублева на итоговом турнире ATP в Турине, Карлос Алькарас уступил Александру Звереву.

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Комментарии
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Лена Мисько
Лучшее на злобу дня 😁 Конфликт Дзюбы и Пиняева попал на камеру:
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1 час.
Лена Мисько
я думала они защищены от таких ситуаций... он ведь не специально https://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/Hokkej/spbnews_NI1979463_Hokkeista_arestovali_za_nepredumyshlennoje_ubijstvo_eksigroka_Pittsburga_vo_vrema_matcha
Хоккеиста арестовали за непредумышленное убийство экс‑игрока «Питтсбурга» во время матча
news sportbox
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Лена Мисько
МЫ ПЕРВЫЕ ВО ВСЕМ! ВЕЛИКИЙ НАШ МОГУЧИЙ! МЫ В ЧЕСТЬ ТВОЮ ПОЕЕЕМ!!! ОЛЕ-ОЛЕ-ОЛЕ!!! После победы над «динамо», «Спартак» первый не только на Западе, но и во всем чемпионате! МО-ЛО-Д-ЦЫ!
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41 мин.

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