Медведев обыграл Рублева, Березуцкий переехал в Испанию, 15 игроков СКА в «России 25», Кержаков ушел из сербского «Спартака», Тарасова и Морозов завершили карьеру и другие новости

я думала они защищены от таких ситуаций... он ведь не специально https://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/Hokkej/spbnews_NI1979463_Hokkeista_arestovali_za_nepredumyshlennoje_ubijstvo_eksigroka_Pittsburga_vo_vrema_matcha

Лена Мисько

МЫ ПЕРВЫЕ ВО ВСЕМ! ВЕЛИКИЙ НАШ МОГУЧИЙ! МЫ В ЧЕСТЬ ТВОЮ ПОЕЕЕМ!!! ОЛЕ-ОЛЕ-ОЛЕ!!! После победы над «динамо», «Спартак» первый не только на Западе, но и во всем чемпионате! МО-ЛО-Д-ЦЫ!