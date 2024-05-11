Валерия получила предложение руки и сердца в День Победы

Союз Иосифа Пригожина и Аллы Перфиловой, более известной как Валерия, считается образцовым. Пара, которая прожила вместе уже два десятилетия, — пример стабильности и любви в российском шоу-бизнесе, сообщает «7Дней.
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