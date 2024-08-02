Байден и Харрис встретили освобожденных американцев на авиабазе Эндрюс

Освобожденные в рамках обмена заключенными американцы вернулись в США. Журналистов Эвана Гершковича и Алсу Курмашеву, а также морпеха Пола Уилана на авиабазе Эндрюс под Вашингтоном встретили американский президент Джо Байден, вице-президент Камала Харрис и члены их семей.