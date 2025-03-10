Неделя моды в Париже: Бьянка Балти, Джорджина Родригез и Ксения Шипилова среди гостей, сын Наоми Уоттс — на подиуме на показе Valentino

В рамках Недели моды в Париже прошёл показ новой коллекции модного дома Valentino. Шоу посетили: Бьянка Балти, Джорджина Родригез, Джаред Лето, Барри Кеоган, Алекса Чанг, экс-возлюбленная Бориса Березовского Дарья Коновалова, обладательница "Грэмми" Чаппелл Рон, Паркер Поузи и звезда "Еретика" Софи Тэтчер, Ксения Шипилова, а также Оксана Бондаренко с дочерью Алиной.
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