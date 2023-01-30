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Валттери Боттас о запрете на политические высказывания: «Не понимаю, почему ФИА хочет контролировать гонщиков «Ф-1»

Валттери Боттас прокомментировал запрет на политические заявления в «Формуле-1». Пилоты смогут высказываться на политические, религиозные или личные темы лишь после одобрения со стороны ФИА.

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