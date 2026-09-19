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Царьград

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Mash Money сообщил о продаже хлеба с маслом в Нью-Йорке за 700 рублей

Mash Money сообщил о продаже хлеба с маслом в Нью-Йорке за 700 рублей

В Нью-Йорке предлагают хлеб с маслом по цене 500-700 рублей. Стоимость зависит от ингредиентов: шнитт-лук, мёд или лосось.

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