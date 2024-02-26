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Актер и телеведущий Алексей Митрофанов скончался на 57-м году жизни

25 февраля в возрасте 56 лет в городе Русе, Болгария, скончался Алексей Митрофанов. Митрофанов, известный российский писатель, публицист, актер и телеведущий, умер от осложнений, связанных с воспалением легких и тромбозом, как сообщили его друзья в социальных сетях.

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