Актер и телеведущий Алексей Митрофанов скончался на 57-м году жизни

25 февраля в возрасте 56 лет в городе Русе, Болгария, скончался Алексей Митрофанов. Митрофанов, известный российский писатель, публицист, актер и телеведущий, умер от осложнений, связанных с воспалением легких и тромбозом, как сообщили его друзья в социальных сетях.