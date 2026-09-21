Врач Федотов рассказал, что на дыхательную систему влияют проблемы с зубами и деснами

Болезни органов дыхания остаются одной из главных причин смертности, однако их состояние зависит не только от курения или экологии.
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