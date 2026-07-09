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SambaNova привлекла $1 млрд при оценке в $11 млрд

SambaNova привлекла $1 млрд при оценке в $11 млрд

Компания SambaNova Systems, ведущий разработчик аппаратных ИИ-платформ и полнофункциональных серверных решений, официально объявила 8 июля 2026 года о первом закрытии стратегического раунда финансирования Серии F на внушительную сумму 1 миллиард долларов.

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