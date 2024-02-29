Собянин: Новые инвестпроекты дадут Москве еще 1,9 тыс рабочих мест

Город одобрил строительство логистического комплекса в районе Крюково (ЗелАО), офисных и торговых помещений в районе Западное Дегунино (САО), а также образовательного комплекса (школы с детским садом), детского сада и торгового центра в поселении Марушкинское (ТиНАО).
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