Дженсен Эклс намекнул на возвращение Солдатика в сериал «Пацаны»

Четвертый сезон сериала «Пацаны» должен выйти уже в 2023 году. Актер Дженсен Эклс допустил, что поклонники супергеройской комедии вновь увидят Солдатика в его исполнении.
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