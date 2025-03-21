Тюменец организовал в Новом Уренгое подпольный игровой зал

В Новом Уренгое перед судом предстанет житель Тюмени, который незаконно устроил игровой зал. По данным следствия, в период с декабря 2022 года по апрель 2023 года житель города Тюмени организовал на территории города Новый Уренгой незаконное проведение азартных игр.
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