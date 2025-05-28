Украинский военнопленный: около 90% мобилизованных погибли в боях за Дзержинск

Порядка 90% мобилизованных погибли в боях за Дзержинск (украинское название — Торецк). Об этом сообщил украинский военнопленный Валерий Василькин, взятый в плен бойцами Южной группировки войск в районе Романовки в ДНР.
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