Почему ваша кошка предпочитает грязную лужу миске с чистой водой

Каждое лето, когда я впервые вывожу свою кошку на дачу, повторяется одна и та же сцена. Я торжественно выставляю на веранду новую керамическую миску, наполненную до краев чистейшей фильтрованной водой, а через полчаса нахожу свою питомицу, сосредоточенно лакающей из мутной ямы под садовым краном.