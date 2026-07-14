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Энциклопедия Техники

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Почему ваша кошка предпочитает грязную лужу миске с чистой водой

Почему ваша кошка предпочитает грязную лужу миске с чистой водой

Каждое лето, когда я впервые вывожу свою кошку на дачу, повторяется одна и та же сцена. Я торжественно выставляю на веранду новую керамическую миску, наполненную до краев чистейшей фильтрованной водой, а через полчаса нахожу свою питомицу, сосредоточенно лакающей из мутной ямы под садовым краном.

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