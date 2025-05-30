В Петербурге появилась лаборатория для анализа биомедицинских данных с применением ИИ

Ее открыли в СПбПУ Лаборатория анализа биомедицинских изображений и данных, которая станет частью Кампуса цифровых лабораторий Blue Sky Research, открылась в Петербургском политехническом университете Петра Великого (СПбПУ).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии