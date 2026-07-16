Кольская сверхглубокая: что будет, если закопать самую глубокую яму в России

Вопрос звучит почти абсурдно: как можно закопать дыру диаметром чуть больше двадцати сантиметров? Но за этим абсурдом скрывается вполне серьёзная коллизия — судьба самого глубокого рукотворного отверстия в земной коре, которое Россия унаследовала от СССР и с которым уже три десятилетия не знает, что делать.