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В гордуме Рязани назвали важнейшие проекты для развития города

В гордуме Рязани назвали важнейшие проекты для развития города

Среди них — завершение строительства общеобразовательных школ на 1100 мест каждая в районе ЖК «Олимпийский» и микрорайоне СемчиноНа заседании комитета по бюджету и налоговой политике Рязанской городской Думы депутаты обсудили план работы структурных подразделений мэрии по реализации мероприятий, направленных на развитие городского хозяйства и социальной сферы на 2025 год.

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