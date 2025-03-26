В гордуме Рязани назвали важнейшие проекты для развития города

Среди них — завершение строительства общеобразовательных школ на 1100 мест каждая в районе ЖК «Олимпийский» и микрорайоне СемчиноНа заседании комитета по бюджету и налоговой политике Рязанской городской Думы депутаты обсудили план работы структурных подразделений мэрии по реализации мероприятий, направленных на развитие городского хозяйства и социальной сферы на 2025 год.