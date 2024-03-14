Дахин: «Стратегические отрасли Нижегородской области показывают реальный рост»

«Количественные значения основных индикаторов социально-экономического положения, представленные в докладе губернатора, пожалуй, подтвердили некоторое внутреннее, интуитивное ощущение стабильности жизни в Нижегородской области, в Нижнем Новгороде, — сказал д.
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