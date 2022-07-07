07.07.2022 140- гадоў з дня нараджэння Я. Купалы.

Народный поэт Беларуси.Первый и самый народный поэт белорусской земли, заступник народных интересов, трибун национального Возрождения, он стал для белорусов литературным классиком и настоящим символом нации.
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