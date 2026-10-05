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Царьград

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Собянин сообщил о 9994 БПЛА, направлявшихся к Москве в октябре

Собянин сообщил о 9994 БПЛА, направлявшихся к Москве в октябре

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с утра 1 октября до утра 5 октября к московскому региону было направлено почти 10 тысяч БПЛА, из которых 862 были уничтожены на подлете к столице благодаря силам ПВО.

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