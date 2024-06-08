За хищения при строительстве Центральной кольцевой автодороги экс-глава "Автодора" может получить 14 лет тюрьмы

Тверской суд столицы продолжает рассматривать дело бывшего главы "Автодора" Сергея Кельбаха, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве первой очереди Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в Московской области.
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