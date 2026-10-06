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Аргументы и Факты

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Политолог Станкевич предрек политической элите Франции чистки после бунтов

Политолог Станкевич предрек политической элите Франции чистки после бунтов

Массовые протесты старшеклассников во Франции могут повлечь за собой серьезное обновление политической элиты страны, заявил в интервью «360» политолог и независимый аналитик Сергей Станкевич.

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