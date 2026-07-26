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Вести Севастополь

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В Севастополе открыли стелу «Во славу российского флота — служим России с детства»

На территории Нахимовского военно‑морского училища сегодня открыли новую стелу.На территории Нахимовского военно‑морского училища сегодня торжественно открыли новую стелу «Во славу российского флота — служим России с детства».

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