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Захарова: Санкции ЕС против России зарывают в яму самих европейцев

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала 21-й пакет санкций. Дипломат заявила, что новые ограничительные меры со стороны Европейского союза фактически загоняют его в глубокую яму.

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