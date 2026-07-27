Захарова: Санкции ЕС против России зарывают в яму самих европейцев

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала 21-й пакет санкций. Дипломат заявила, что новые ограничительные меры со стороны Европейского союза фактически загоняют его в глубокую яму.
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