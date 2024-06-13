Как будут проходить торги на Мосбирже

К официальному курсу валют Центробанка привязаны многие договора и сделки в России. Мосбиржа накануне заверила, что намерена продолжить предоставление клиентам доступа ко всем сегментам торговой площадки.
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