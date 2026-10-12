Алькарас – команде в первом сете против Бергса: «Я не могу играть, полагаясь на интуицию!»

Карлос Алькарас уступает Зизу Бергсу в третьем круге «Мастерса» в Шанхае – 5:7, идет второй сет. В первой партии испанец проиграл подачу, затем сел на скамейку и крикнул в сторону бокса: «Я не могу так играть, чувак.