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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Алькарас – команде в первом сете против Бергса: «Я не могу играть, полагаясь на интуицию!»

Карлос Алькарас уступает Зизу Бергсу в третьем круге «Мастерса» в Шанхае – 5:7, идет второй сет. В первой партии испанец проиграл подачу, затем сел на скамейку и крикнул в сторону бокса: «Я не могу так играть, чувак.

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