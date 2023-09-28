Politico: Европа начала готовиться к возвращению Трампа в президенты

Власти ряда государств Европы уже приступили к налаживанию контактов с Республиканской партией в Палате представителей и Сенате из-за возможной победы бывшего главы Соединенных Штатов Дональда Трампа на предстоящих выборах главы государства.
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